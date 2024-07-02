رضا حجازي يغادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

علمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي، يجمع متعلقاته من مكتبه في الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب المصادر، تم إبلاغ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لن يستمر في التشكيل الحكومي الجديد.

ويستعد الدكتور رضا حجازي لمغادرة مقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد وداع العاملين به.

وآثار رحيل الدكتور رضا حجازي عن وزارة التربية والتعليم التعجب في الديوان لكونه رئيسًا عامًا لامتحانات الثانوية العامة 2024 التي تنتهي يوم 20 يوليو 2024.

ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مقر رئاسة الجمهورية.

وشغل الدكتور رضا حجازي منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في 14 أغسطس 2024 خلفًا للدكتور طارق شوقي، مستشار الحكومة في الجامعة الأمريكية حاليًا.

وتقلد الدكتور رضا حجازي منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من 2019 -2020.

وتولى الدكتور رضا حجازي منصب نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر 2019م وشارك في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت.

آخر قرارات رضا حجازي داخل وزارة التربية والتعليم

وقرر الدكتور رضا حجازي تعديل نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 بعد حدوث حالة من الغضب وسط الطلاب وأولياء الأمور.

وشمل قرار رضا حجازي منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

كما شمل قرار رضا حجازي منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

وتضمن قرار رضا حجازي منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

كما تضمن القرار اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، واعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.