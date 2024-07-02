مانشستر يونايتد يدرس التضحية بنجم جديد من أجل تين هاج

تستمر حالة من التوتر والقلق داخل نادي مانشستر يونايتد بعد تقديم مستوى متوسط في الموسم المنقضي، وعدم رضى الجماهير عن أداء المدير الفني تين هاج.

وعلى العكس تماما تحاول إدارة الشياطين تقديم المساعدة للمدير الفني كمحاولة لتجهيز النادي للموسم المقبل.

وتنسق إدارة نادي مانشستر يونايتد مع تين هاج التضحية ببعض نجوم الفريق للتدعيم بأخرين أفضل منهم.

وفي السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض على مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد حتى الآن، خاصة بعد اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه.

ولا زال يتبقى في عقد راشفورد مع نادي مانشستر يونايتد 4 مواسم مقبلة، حيث ينتهي عقد المهاجم الإنجليزي مع النادي بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2028.

وشارك راشفورد صاحب الـ 26 عاما، في 43 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي 2023/2024 بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

جلسة تحسم مصير راشفورد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة “Manchester Evening News” البريطانية، أن مانشستر يونايتد يريد استمرار راشفورد مع الفريق، ولكن بالرغم من ذلك النادي منفتح لفكرة بيعه هذا الصيف في حالة وصول عرض مناسب.

وكشفت الصحيفة أن، سبب إحتمالية رحيل راشفورد عن يونايتد هو خلافه مع إيريك تين هاج مدرب الفريق في الموسم الماضي، وذلك بعدما قام الأخير باستبعاده من بعض المباريات بعد حضوره أحد حفلات عيد الميلاد عقب خسارة لقاء ديربي مانشستر مباشرة.

ومن المقرر أن ينضم راشفورد للمعسكر التحضيري لمانشستر يونايتد قبل الموسم الجديد، وسيكون هناك جلسة مع النادي لحسم مصيره بشكل نهائي، وسط اهتمام من أندية مثل باريس سان جيرمان بضم اللاعب.