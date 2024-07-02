بنفيكا يدخل مفاوضات مع أتلتيكو مدريد لضم جواو فيليكس وبرشلونة يترقب

أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية ان نادي بنفيكا البرتغالي تقدم بعرض رسمي لنادي اتلتيكو مدريد لضم مهاجم الفريق الاسباني جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليدخل منافسا لنادي برشلونة الذي ينوي الاحتفاظ بالاعب في الموسم المقبل .

وكان جواو فيليكس قد اعلن اكثر من مرة رغبته في الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل بعدما لعب مع البلوجرانا الموسم الماضي على سبيل الاعارة وهي نفس رغبة اتلتيكو مدريد الذي لا يرغب في استمرار جواو فيليكس و رغبة البارسا الا ان دخول بنفيكا في الصورة من اجل التعاقد مع لاعبه السابق ربما يعقد الامور على برشلونة .

صحيفة سبورت اكدت ان بنفيكا عرض على اتلتيكو مدريد ضم جواو فيليكس والحصول على توقيعه مقابل 25 مليون يورو الى جانب 50 % من قيمة بيع الاعب في حالة قيام بنفيكا في بيعه مستقبلا ويأمل بنفيكا في تمويل صفقة ضم جواو فيليكس من صفقة بيع نجمه الحالي انطونيو سيلفا والتي من المتوقع ان تتجاوز 50 مليون يورو .

في الوقت نفسه عقد خورخي مينديز وكيل اعمال جواو فيليكس اجتماعا مع البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة وتم ابلاغه بضرورة تقديم عرض على وجه السرعة لنادي اتلتيكو مدريد حال رغبة برشلونة في استمرار الاعب خاصة وانه ضمن خطط المدير الفني الالماني هانز فليكس .