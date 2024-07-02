مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم

لقى شاب من عزبة المنصورة بقرية العزيزية فى مركز طاميه بالفيوم مصرعه، بطلق ناري (خرطوش) في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بتلقيه إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول شاب جثة هامدة إثر تعرضه لطلق ناري.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية لمكان الواقعة وكشفت التحريات الأولية التي قادها مفتش المباحث و رئيس مباحث المركز و معاون المباحث ،وأشرف عليها مدير مباحث المحافظة ،أن الجثة لشاب يدعى عبيد هندي محمود سعداوي 19 سنه ،ومقيم بعزبة المنصورة التابعة لقرية العزيزية دائرة مركز شرطة طامية ومصاب بطلق ناري ( خرطوش) بالصدر.

وان سيارة الإسعاف نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة لبيان أسباب الوفاة كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابستها وطروفها وتولت التحقيق.

اصابة طالبة بتشنجات عصبية

وفى وقت سابق اليوم أصيبت طالبة بتشنحات عصبية أثناء تأديتها امتحان مادة اللغة الإنجليزية بإحدي لجان الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها، ورفضت النقل للمستشفي لاستكمال الإمتحان.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بتعرض الطالبة عائشة محمد أحمد 17 سنة لحالة إغناء وتشنجات عصبية أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة بإحدي اللجان داخل مدرسة الثانوية بنات بمدينة الفيوم، وعلي الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف والانتقال لمكان البلاغ وتم عمل الإسعافات اللازمة الطالبة وقياس العلامات الحيوية لها، وبعد إقاقتها رفضت النقل للمستشفي، ورفضت النقل للمستشفي لتتمكن من تأدية امتحانها.

وقد سادت حالة من البهجة على وجوه الطلاب عقب خروجهم من تأدية الامتحان وأكدوا أن الانجليزى جاء فى مستوى الطالب المتوسط.