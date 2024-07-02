نجم إفريقي يقترب من دوري روشن السعودي

يسعى فريق الشباب السعودي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، من خلال التعاقد مع عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الإطار ذاته، توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مبدئي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من أجل التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المهاجم الجابوني مع مارسيليا الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسمين، أي إنه مرتبط مع النادي حتى صيف 2026 المقبل، بعدما انضم للنادي في صفقة انتقال حر الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

أوباميانج

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن مسؤولو الشباب اقتربوا من الاتفاق مع أوباميانج، لضمه في انتقالات الصيف الحالي.

حيث توصل الطرفان إلى اتفاق شبه مبدئي، ويسعى نادي الشباب لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، حيث فضلته إدارة النادي السعودي على ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا في يورو، والبريطاني تشي آدامز.

وينتظر أن النادي السعودي حسم الصفقة قريبًا، في وقت قرر فيه البرتغالي فيتور بيريرا الاستغناء رسميًا عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو سواء ببيع عقده أو إعارته نظير المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.