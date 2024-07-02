يورو 2024.. أرقام واحصائيات مباراة البرتغال مع سلوفينيا وتأهل بدموع رونالدو

تأهل منتخب البرتغال الى الدور ربع النهائي لسابع مرة في تاريخه في بطولة يورو 2024( رقم قياسي في بطولات اليورو ) وذلك بعد تغلبه الصعب على منتخب سلوفينيا الشجاع بركلات الترجيح بعد دراما ركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي كان بطلها حارس مرمى منتخب البرتغال دييجو كوستا .

المباراة شهدت استمرار معاناة كريستيانو رونالدو مع التهديف في النسخة الحالية لليورو حيث فشل الهداف التاريخي لبطولات اليورو في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي واهدر ركلة جزاء رغم انه كان الاكثر تسديدا من المنتخب البرتغالي على مرمى حارس سلوفينيا العملاق ونادي اتلتيكو مدريد الاسباني يان أوبلاك .

ارقام

منتخب البرتغال تأهل للمرة السابعة الى الدور ربع النهائي في بطولات اليورو ليكون المنتخب الاكثر وصولا لهذا الدور في تاريخ اليورو متقدما على منتخبي أسبانيا و فرنسا اللذين وصلا لهذا الدور في ستة نسخ .

في ظهورهم الاول في المراحل الاقصائية في اي بطولة كبرى ( كأس العالم او اليورو ) سجل منتخب سلوفينيا سادس اقل نسبة استحواذ على الكرة بين المنتخبات المشاركة بنسبة 27.9 % وفي المجمل كان منتخب سلوفينيا في مبارياته الاربعة اقل منتخبات البطولة استحواذا على الكرة بنسبة 31.2 % .

دييجو كوستا حارس مرمى منتخب البرتغال اصبح اول حارس في تاريخ البطولات الاوربية ينجح في التصدى لثلاث ركلات ترجيح في مباراة واحدة و رابع حارس يحقق هذا الانجاز في البطولات الكبرى ككل .

للمرة الاولى يتم تنفيذ ست ركلات ترجيح فقط في اي مباراة في تاريخ البطولات الكبرى حيث يعد هذا الرقم هو الاقل في اي مباراة حسمت بركلات الترجيح .

مباراة البرتغال مع سلوفينيا هي المباراة الرابعة عشرة التي ينتهي شوطها الاول بالتعادل السلبي وهو نفس العدد في كل مباريات يورو 2020 .

ركلة الجزاء التي اهدرها كريستيانو رونالدو هي ثالث ركلة جزاء يهدرها النجم البرتغالي في البطولات الكبرى من اصل تسعة ركلات نفذها ( بعيدا عن ركلات الترجيح ) .

في عمر 41 عاما و 126 يوما اصبح البرتغالي بيبي اكبر لاعب يشارك في المراحل الاقصائية في البطولات الكبرى حيث كان الرقم السابق باسم الحارس الانجليزي بيتر شيلتون الذي لعب مباراة المركز الثالث امام منتخب ايطاليا في مونديال ايطاليا 1990 وعمره 40 عاما و 292 يوما .

البرتغالي بولينها قام بعمل تسعة محاولات للحصول على الكرة من بين اقدام المنافسين وهو الرقم الاكبر في البطولة الحالية وثاني اكبر الارقام بعد اناتولي توميتشوك نجم وسط اوكرانيا في مباراة اوكرانيا امام المانيا في يورو 2012 عندما قام باثني عشر محاولة .