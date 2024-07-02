القومي للمرأة يشارك بجناح في فعالية إطلاق مبادرة "Grow قويها"

شارك المجلس القومي للمرأة في فعالية إطلاق مبادرة "Grow قويها" التي نظمتها منصة راحة بالي، حيث استعرضت الأستاذة نوران الجميعي مسؤولة التسويق والمشروعات بإدارة تنمية المهارات بإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التي يقدمها المجلس للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي، وأهمية التسويق للترويج لمنتجاتهن .

كما شارك المجلس بجناح ضم منتجات السيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في 20 محافظة، وكذلك منتجات السيدات المتدربات بمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينظمه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "Grow قويها" تستهدف دعم السيدات والأمهات في مجالات الصحة النفسية والجسدية والعمل والتطوير الذاتي.

في سياق آخر، كان قد نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز ورشة عمل لبناء قدرات فريق عمل المشروع والإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة وبعض موظفي إدارات المجلس في القاهرة وفروعه بالمحافظات المستهدفة للمشروع (البحيرة، والغربية، والمنيا، والأقصر).

وتهدف هذه الورشة إلى إجراء جلسات عصف ذهنى وتحليل البيانات للخروج بنموذج أعمال مستدام لوحدات خدمات تنمية الأعمال التى تقدم مختلف أنواع الخدمات للسيدات المستفيدات من المشروع في الأربع محافظات.

حاضر فى الورشة تميم قنديل استشاري تدريب وتنمية مهنية، وتضمنت الورشة شرح التحليل الرباعي SWOT، والوقوف على القدرات ومعرفة السلبيات وتجنبها، وتنمية نقاط القوة وتعزيزها، وكذلك شرح تحليل PESTEL، وهو أداة عمل استراتيجية تسمح للمؤسسات بفهم كيف يمكن للعناصر المختلفة أن تؤثر على عملها.

كما تضمنت الورشة تحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع وتقييمها وتحديد طرق التعامل معها، بالإضافة إلى تحديد أصحاب المصلحة من أفراد أو جهات التي لها تأثير على المشروع أو تتأثر به.

جدير بالذكر أن مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التنمية لما تمتلكه من كوادر وخبرات محلية ودولية، وتهدف إلى تقديم حلول مستدامة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تطوير نماذج الأعمال وتقييم احتياجات سوق العمل وتطوير وتقديم برامج تنمية مهارات القوى العاملة.