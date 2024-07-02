افتتاح الدورات التدريبية الصيفية بمركز اللغات والترجمة فى جامعة الفيوم

افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موسم الدورات التدريبية الصيفية بمركز اللغات والترجمة.

بحضور الدكتورة أمل إبراهيم، مدير المركز، وعدد من الحضور وذلك اليوم الثلاثاء بالمركز فى الحرم الجامعى .

أكد الدكتور عاصم العيسوي أن جامعة الفيوم تسعى دائمًا لتقديم أفضل الفرص التدريبية موجهًا الطلاب بالاستفادة من التدريب لتطوير مهاراتهم اللغوية.

وأوضحت الدكتورة أمل إبراهيم، أن مركز اللغات والترجمة يقدم خدماته التدريبية لطلاب الجامعة وخارجها في عدد من اللغات المختلفة، وتشمل دورات متنوعة لتحسين مهارات التحدث والكتابة والاستماع وتعلم القواعد والمفردات وتطوير مهارات التواصل.

وأضافت إبراهيم، أن المركز قام بتنظيم دورات تدريبية للأطفال بدءً من ٤ سنوات في القرآن الكريم، واللغة العربية بطريقة نور البيان، والرياضيات، واللغات المختلفة.

مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة

وفى وقت سابق عقد مجلس شئون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم جلسته برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم ٢٢٧ بالمصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب الماضي، وأشار إلى أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات منها خطاب مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بخصوص تصميم نظام خاص بالتحويلات الداخلية والخارجية، وخطاب عميد كلية الألسن بخصوص طلب توقيع اتفاقية بين جامعة الفيوم والمعهد الصيني للعلوم والتعاون، والتي يتم من خلالها توفير مدرسين لغة صينيه للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية.

كما ناقش المجلس قرار مجلس كلية الصيدلة بالموافقة على مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة بالفيوم ونظيرتها بجامعة Borneo Lestari بدولة إندونيسيا.

وأوضح أن المجلس ناقش كذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والتربية النوعية بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (إدارة الحرف الفنية الأثرية والتراثية) بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والحاسبات والذكاء الاصطناعي بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (الذكاء الاصطناعي في علوم الآثار والتراث) بنظام الساعات المعتمدة.

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