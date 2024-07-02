غريق جديد بشواطى الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

لقى شاب مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين البحث عن الجثمان.

كان مدير الامن قد تلقى، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي المحافظة وفقدان الجثمان.



وعلي الفور انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "محمود السيد ذكي"، 30 سنة، مقيم محافظة المنوفية، أثناء قضاء إجازة المصيف في الاسكندرية ،

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

كانت قد تمكنت قوات الانقاذ من انتشال جثمانى شابين غرقا في الشاطئ، بعد أن سحبتهما الأمواج العالية للبحر، بسبب شدة التيار عقب تواجدهما بشاطئ ستانلي شرق المحافظة

البداية كانت عندما تلقى غواصي الإنقاذ بشاطئ ستانلي، بلاغا بسقوط صنارة صيد من شاب أعلي كوبري ستانلي، وعندما نزل للحصول علي الصنارة داخل مياه البحر لم يستطيع مقاومة الأمواج المرتفعة فجرفه التيار إلي داخل البحر وغرق وعند محاولة أحد أصدقائه إنقاذه لقي مصرعه

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلي محل البلاغ ترافقهم قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، وتبين غرق كل من "محمود خالد محمود خطاب"41 سنة و"ناصر عبد الكريم عبد الناصر" 40 سنة، وتم انتشال جثمان الأول، وبعد مرور ساعات تم انتشال جثمان الثانى.

وتبين أن الشاب الأول كان يصطاد في وقت مبكر من صباح اليوم، وعند سقوط صنارته نزل لإحضارها من داخل المياه، لكنه لم ينتبه إلى خطورة الدخول لهذا العمق، وعندما شاهده صديقه يغرق نزل لإنقاذه، وهو ما رواه أصدقاؤهما من أعلى الكوبري حتى غرق الشابين بسبب ارتفاع الأمواج وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثامين إلي المستشفي لتسليهما إلي ذويهما، واتخاذ