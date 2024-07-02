ندوة دينية لشباب الشرقية حول «الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري»

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنهم نظمه ندوة دينية حول «الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري»، وتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليه 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، عن طريق البث المباشر على صفحة المديرية و لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية.

من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه الشيخ سعيد عبد الدايم عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة؛ قدم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن الهجرة النبوية المباركة ومكانتها بين الأحداث الإسلامية موضحًا كيف كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة انطلاقة جديدة لبناء دولة الإسلام، وإعزازاً لدين الله تعالى، وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين، وآثارها على انتصار الدعوة الإسلامية وظهورها.

وبيَن الشيخ سعيد عبد الدايم عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة؛ الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة، وهي التدبر والتوكل علي الله والصبر والأخذ بالأسباب.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.