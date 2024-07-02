ميسي يعود لتدريبات الأرجنتين استعدادا لمواجهة الإكوادور في كوبا أمريكا

عاد النجم ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية في صفوف منتخب الأرجنتين اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الإكوادور المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعافى ميسي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الفخذ ولم يتدرب مع منتخب الأرجنتين منذ فوز فريقه على تشيلي يوم 25 يونيو الماضي، ولم يشارك في فوز التانجو على بيرو في دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا.

واستهل منتخب الأرجنتين مشواره في الدور الأول من كوبا أمريكا 2024، بالفوز على كندا في مباراة الافتتاح على ملعب مرسيديس بينز في أتلانتا بهدفين دون رد، ثم عاود تحقيق الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات بالفوز على تشيلي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة واختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على بيرو بهدفين دون رد وسط غياب نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

الأرجنتين ضد بيرو

وحقق منتخب الأرجنتين العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

وتأهل منتخب كندا الذي يشارك لأول مرة في بطولة كوبا أمريكا 2024 إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب الأرجنتين عن المجموعة الأولى، فيما ودع منتخب تشيلي صاحب نسختي 2015،2016 البطولة بجانب بيرو.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء دور المحموعات كالتالي:

1- الأرجنتين 9 نقاط

2- كندا 4 نقاط

3- تشيلي نقطتين

4- بيرو نقطة واحدة

بينما تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور ذاته عقب تعادله مع المكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، متفوقًا عليه بفارق الأهداف، حيث يمتلك كل فريق 3 نقاط.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور

يلتقي منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية الإكوادور في الدور ربع النهائي من البطولة والتي تقام فجر الجمعة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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