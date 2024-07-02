مسلسل انهيار عقارات الاسكندرية يصل محطته الجمرك أسفر مصرع سيدة

تستمر سلسلة انهيارات العقارات بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع مسجد أبو هيف وشارع عبد اللطيف، مما تسبب في مصرع سيدة، كما تم إنقاذ زوجها من بين الأنقاض، صباح اليوم الثلاثاء.



كانت قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، إخطارًا يفيد بانهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك بالقرب من سوق الميدان، وسط الإسكندرية.

وانتقل رجال الشرطة رفقة سيارات الحماية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع السيدة بعد إنهيار عقار قديم آيل للسقوط على المنزل محل سكنهم، وتحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات الأمنية التحقيقات



انهيار عقار قديم

وفى سياق متصل قد شهدت منطقة المنشية بوسط الاسكندرية انهيار عقار قديم.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، قد تقلت إخطارًا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة ميدان المنشية وسط محافظة الإسكندرية، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية بالحادث.



وفور ورود البلاغ انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال النجدة والأجهزة المعنية إلى محل البلاغ، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابقين، بمنطقة ميدان المنشية وسط محافظة الإسكندرية.

وتم التعامل الفوري من قبل رجال الحماية المدنية مع الحادث، ورفع الركام والبحث عن ناجيين أو ضحايا أسفل الحطام، وتكثف الأجهزة المعنية من جهودها لرفع الأنقاض.