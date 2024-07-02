شقق "90 متر" متشطبة وقسط على 30 سنة |إعرف شروط الحجز

شقق "90 متر" متشطبة وقسط على 30 سنة ,, أصبحت فكرة الحصول على شقة تمليك تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، مما دفعهم يتساءلون عن تفاصيل طرح شقق بالتقسيط من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليدعباس إن هذا الطرح يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

كذلك من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

ومن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5، تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

ومن ضمن شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.

كذلك تقديم قسيمة الزواج.

كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

القسط يختلف حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ويبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جنيه.

يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة.

سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.