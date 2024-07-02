العريش للموسيقى العربية تحيي ذكرى 30 يونيو بشمال سيناء

شهد مسرح قصر ثقافة العريش حفلا فنيا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة العريش للموسيقى العربية، وتغنت خلاله بباقة من الأغاني الوطنية منها "إحنا الشعب، ليلة مباركة، يا حبيبتي يا مصر، النجمة مالت عالقمر، ومصر التي في خاطري"، بجانب أوبريت وطني، وسط تفاعل كبير من الحضور.

معرض فني

كما شهدت الفعاليات المقامة بإقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، افتتاح معرض فني لرسوم الأطفال بحضور الفنانة إيناس سمير مدير القصر، وآخر للكتاب يضم مجموعة من أحدث إصدارات قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

واختتم الحفل المقام من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، مع فقرة فنية استعراضية للأطفال الموهوبين، ولقاء شعري تضمن قصائد ذات طابع وطني، بحضور الشاعر محمود طبل رئيس نادي أدب العريش ونادي الأدب المركزي.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، ويضم أكثر من 200 فعالية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات.