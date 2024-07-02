دورات تدريبية لـ 270 شاب وفتاة على برامج الحاسب الآلي بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر، للوصول إلى جهاز إداري كفء وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية، طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة)، ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

وأشار إلى أن المركز خلال شهر يونيه الماضي قام بتنفيذ دورات تدريبية لعدد ٢٧٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظة كالآتي: عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ١٠٢ متدرب.

وعقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows - Word- Excel POWERPOINT- ACCESS- web -Mob.App- اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها ١٦٨ متدرب.

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام باستضافة الإجتماعات الآتية: لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الاجتماع الأول)، ومنظومة الإعلانات الجديدة ( منظومة الباركود)، ومنظومة المراكز التكنولوجية (المتغيرات المكانية)، ومنظومة المراكز التكنولوجية (إدارة البيئة)، ومنظومة المراكز التكنولوجية، ومنظومة المراكز التكنولوجية (إدارة السكان)، منظومة المراكز التكنولوجية (العقود والمشتريات )، منظومة المراكز التكنولوجية (نظم معلومات البينة التحتية )، ومنظومة المراكز التكنولوجية (جميع الإدارات ) وذلك بحضور ١٣٢ مستفيد .

يذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.