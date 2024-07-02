جهاز مدينة سوهاج الجديدة يعلن عن طرح 3 قطع أراضي أنشطة مختلفة

أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز المدينة عن طرح عدد 3 قطع أراضي بأفضل المواقع بالمدينة وذلك خلال شهر يوليو الجاري وبدأ التقديم من يوم 1/7/2024م حتى 15/7/2024م على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي كالتالي:-

أولاً : قطعة أرض بدون رقم بالمنطقة الترفيهية بمساحة 29953 م2 بقصد نشاط عمراني متكامل بسعر 2480 جنيه / م2 طبقا للأتي :-

• الاشتراطات البنائية : نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من اجمالي مساحة الأرض.

• النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50 % من المساحة المخصصة للإسكان.

• النسبة البنائية للفيلات لا تزيد عن 40 % من المساحة المخصصة للفيلات.

• الارتفاع (أرضي + دور علوي) للفيلات – (أرضي + 3 أدوار علوية) للعمارات ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبني.

• الكثافة 120 شخص / فدان للعمارات و45 شخص / فدان للفيلات.

• نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 – 12 % من إجمالي مساحة الأرض.

• النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانة وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة وللخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

• الارتفاع المسموح به أرضي + دورين لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي للحضانة ودور أول لإدارة الحضانة فقط والترفيهي أرضي + أول ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبني.

• يتم الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني .

• يتم الإلتزام بقيود الإرتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة .

• المساحات تحت العجز والزيادة والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة وطبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة .

• يتم الإلتزام بتوفير أماكن إنتظار للسيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته .

مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزاري .

آلية السداد يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 % من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة .

يتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية) .

ثانياً : قطعة أرض رقم 6 بمنطقة خدمات الحي الأول بمساحة 707 م2 بنشاط تجاري إداري بسعر 15460 جنيه / م2 طبقا للاشتراطات الاتية :-

• الاشتراطات البنائية : النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعه الأرض.

• الردود 5م من الامام و4م من الخلف و4م من الجانبين.

• الإرتفاعات (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة ) مع الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.

• المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

• آلية السداد يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 % من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة .

• يتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية) .

ثالثاً : قطعة أرض رقم ( 7) بمنطقة خدمات المصانع بالحي الرابع بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 980 م2 بنشاط ورش بسعر 1175 جنيه / م 2 طبقا للاشتراطات الاتية :-

• الاشتراطات البنائية : النسبة البنائية لا تزيد عن 40 % من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

• الردود 5م من الأمام و4م من الخلف و4م من الجانبين.

• الإرتفاعات (بدروم + أرضي + دورين متكررين ) مع الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.

• المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

• آلية السداد : يتم استكمال نسبة السداد حتى 25 % من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة .

• يتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس ادارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية) .