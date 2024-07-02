طلعت مصطفى: مشروع southMED حقق 60 مليار جنيه خلال 12 ساعة فقط

أكد طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية، أن مشروع southMED هو أكبر مشروع عقاري سياحي ترفيهي عالمى بمنطقه الساحل الشمالي باستثمارات تعادل تريليون جنيه أي ما يعادل 20٬765٬628٬000٫00 دولار.

وأوضح طلعت مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء اليوم للاعلان عن المشروع، أن المشروع نموذج شراكه بين الدولة والقطاع الخاص لتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الاستثمار المحلي قادر على التطوير لخلق قيمة مضافة، موضحا أن يشهد هذا المشروع يخلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاجنبي.

وأشار مصطفى إلى أن المشروع سيكون وجهة سياحية عالمية تجذب عوائد دولارية من خلال تصدير العقار وفرص العمل وزيادة متوقعة في عدد السياح الوافدين لمصر، لافتا إلى أن المشروع يحتوي لأول مرة على نموذج فريد حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات فنادق عالمية.

وأضاف أن قيمه المبيعات المتوقعه حوالي 1.35 مليار دولار امريكي وهو ما يعادل مشروع سياحي إيطالي، مؤكدا أنه تم فتح باب الحجز أمس فى الساعة الخامسة مساءا وحتى الخامسة فجرا،.

وأضاف أن المشروع حقق مبيعات حقيقية بلغت 60 مليار جنيه في 12 ساعة فقط، قائلا :"هذا الرقم لم تسمع عنه مصر أو المنطقة العربية كلها في أي مشروع عقاري".

وأوضح أن المشروع يضيف 2.4 تريليون جنيه للناتج المحلي الاجمالي، ويولد هذا المشروع من خلال الضرائب السيادية المباشرة 1 تريليون جنيه، وبالتالي سترتفع الحصيله العامه للدوله ويخلق فرص عمل جديده تعادل 1.6 مليون فرصة عمل.