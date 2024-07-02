جامعة أسيوط تحتل المركز الثاني محليًا و81 عالميًا في المساعدة للقضاء على الفقر

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن نجاح الجامعة في إحراز تقدم جديد في التصنيفات العالمية؛ بحصولها علي المركز الأول مصرياً، والمركز 75 عالمياً في مجال المحافظة علي المياه، وحصولها علي المركز الثاني مصرياً، والمركز 81 عالمياً في مجال المساعدة في القضاء علي الفقر، وذلك طبقاً لتصنيف التايمز الانجليزى THE Impact 2024.

وأضاف الدكتور المنشاوي أن تصنيف التايمز الانجليزى THE Impact 2024؛ قام بإدراج الجامعة -أيضاً- في المرتبة الثانية مصرياً، و 101 عالمياً، من حيث جهود الجامعة المجتمعيه في مجال مكافحة الجوع، كما احتلت المركز الثالث مصرياً، و 28 عالمياً في مجال الطاقة النظيفة مشيداً بالإنجاز الجديد الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في التصنيف العالمي THE Impact؛ مؤكداً أن الجامعة تمكنت من التواجد في مراكز مرموقة بكافة التصنيفات الدولية، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية والعالمية، مهنئاً في ذلك كافة أفراد المجتمع الجامعي، وعلي وجه الخصوص؛ القائمين على قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع؛ علي هذا التميز، والنجاح الكبير الذي حققته الجامعة، وجهودها في تحقيق معايير، ومؤشرات جودة التعليم العالي؛ للوصول إلى منظومة تعليم شاملة ومستدامة.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن هذه النتائج تأتي تتويجاً؛ لسياسة الجامعة، وقطاع شئون البيئة، في تفعيل دور الجامعة؛ كجهة إنتاجية، وبحثية تسهم في إيجاد حلول للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها ٢٠٣٠، كما تحرص الجامعة على التعاون، والتكامل بين مراكزها المختلفة والمجتمع الخارجى؛ تحقيقاً لهذه الأهداف.

وفي سياق متصل؛ أفاد الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الاكاديمى الدولى: إن تصنيف THE Impact الإنجليزى؛ يعد من أهم التصنيفات الدولية المعنية بتصنيف الجامعات؛ طبقاً لمدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة، والتى تحرص الجامعه على الاشتراك بها سنوياً، وتقديم ملفات وافية عن جهود الجامعة فى كل مجال، من مجالات التنمية المستدامة.