سوسن بدر الهاربة من المتحف لقلوب جمهورها (تقرير)

تُعتبر الفنانة سوسن بدر واحدة من أبرز الممثلات المصريات التي تميزت بملامحها الفرعونية، حيث لقبت بـ "نفرتيتي السينما المصرية"، نظرًا لملامحها القوية والجذابة التي تشبه تماثيل الفراعنة.

سوسن بدر

صور سوسن بدر بالزي الفرعوني

خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنانة سوسن بدر، بالزي الفرعوني، حيث ظهرت مرتديه ملابس فرعونية وزُينت بتسريحات وإكسسوارات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، مما أبرز ملامحها الفرعونية الجميلة.

سوسن بدر

تعليق الجمهور على صور سوسن بدر بالزي الفرعوني

لاقت الصور استحسانًا كبيرًا وأكدت على جمال سوسن بدر وملامحها الفريدة التي تذكرنا بالفراعنة، وحظيت بتعليقات إيجابية من الجمهور أبرزها: "ايقونة المرأة المصرية القديمة الفنانة العظيمة سوسن بدر نفرتيتى عصرها".

جمهور سوسن بدر

وقال شخص آخر: "العرق يمد لـ 7000 جد أصالة ونقاء العرق المصري القديم وفنانة عملاقة في الأداء وتقمص الشخصية وعلو الأحساس".

جمهور سوسن بدر

كما قالت ماجدة عوض أحد متابعين الفنانة: "سوسن بدر لوحدها كفيلة أن تخرص الخونة اللي بيقوله الحضارة الفرعونية افريقيا تحيا مصر محروسة من الخونة".

جمهور سوسن بدر

كما جاء تعليق بـ :"بجد إنسانة متمسكة بسنها ولها التقدير والأحترام".

جمهور سوسن بدر

وقال آخرين:" مصرية حتى النخاع ..ماشاء الله تطابق رهيب ابدعتي استاذة سوسن وبدر"… وقال الآخر سوسن بدر مصرية فرعونية أصيلة .. بجد قمر".

جمهور سوسن بدر

أهم ما يميز الملامح الفرعونية

1. الوجه البيضاوي: حيث يكون الوجه طويلًا نسبيًا وبيضاوي الشكل.

2. الأنف المستقيم: أنف طويل ومستقيم، ليس فيه انحناءات واضحة.

3. الشفاه الممتلئة: شفاه ممتلئة ومتناسقة.

4. العيون الكبيرة: عيون كبيرة ولوزية الشكل، وغالبًا ما تكون لافتة للنظر.

5. الحواجب المستقيمة: حواجب مستقيمة وعريضة.

6. البشرة السمراء: بشرة ذات لون دافئ يميل إلى السمار أو البرونزي.

هذه الصفات تعتبر مميزة للملامح الفرعونية القديمة، وتظهر بشكل واضح في التماثيل والنقوش التي تركها الفراعنة وتميزت اشتهرت بها النجمة الكبيرة سوسن بدر.

سوسن بدر

نقل المومياوات الملكية في مصر

وكانت قد شاركت الفنانة سوسن بدر في الحدث التاريخي الكبير الخاص بنقل المومياوات الملكية في مصر، الذي جرى في 3 أبريل 2021، حيث تم نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.



سوسن بدر

إطلالة سوسن بدر في الحدث التاريخي الكبير الخاص بنقل المومياوات الملكية في مصر

وكانت سوسن بدر واحدة من الشخصيات العامة التي شاركت في الاحتفالات المصاحبة لهذا الحدث، وخلال الحدث تميزت بإطلالة فرعونية رائعة تناسب المناسبة، حيث ارتدت زيًا مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، مما أضاف إلى الأجواء الاحتفالية وزاد من جمالية وروعة الحدث.

وكان لهذا الحدث التاريخي صدى واسع ولاقى استحسانًا كبيرًا على المستويين المحلي والعالمي، حيث أبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة وأهمية التراث الثقافي المصري.





سوسن بدر

أعمال سوسن بدر التاريخية

قدمت الفنانة سوسن بدر العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تناولت التاريخ المصري والإسلامي والعربي، ومن أبرزها:_

مسلسل "أبو العلا البشري": قامت بدور "زهرة"، الذي كان له تأثير كبير في مسيرتها الفنية.

مسلسل "الملحمة": يتناول قصة تاريخية حول الصراع بين القبائل.

مسلسل "أم كلثوم": جسدت دور أم كلثوم في إحدى مراحل حياتها، مما أضاف لها بريقًا خاصًا.

مسلسل "مملوك في الحارة": يتناول فترة المماليك في مصر.

مسلسل "الملك فاروق": شاركت في هذا العمل الذي يتناول حياة الملك فاروق.

فيلم "إسكندرية كمان وكمان": من إخراج يوسف شاهين، والذي يعتبر من الأفلام التاريخية المهمة في السينما المصرية.

فيلم "الناصر صلاح الدين": حيث شاركت في فيلم تاريخي عن صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل "رحيم": يتناول قضايا اجتماعية وتاريخية معاصرة.

هذه الأعمال تعكس قدرة سوسن بدر على تجسيد الشخصيات التاريخية بمهارة عالية، وقد ساهمت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الممثلات في مصر والعالم العربي.

سوسن بدر

تصريحات سوسن بدر عن ملامحها الفرعونية

تحدثت الفنانة سوسن بدر، خلال العديد من اللقاءات عن ملامحها الفرعونية وكيف أنها تشعر بالفخر لارتباطها بالحضارة المصرية القديمة. من أبرز تصريحاتها:

اعتزازها بالملامح الفرعونية: في مقابلات تلفزيونية وصحفية عديدة، أكدت سوسن بدر أنها فخورة بملامحها الفرعونية وأنها تجد فيها ارتباطًا بجذور الحضارة المصرية القديمة.

اللقب "نفرتيتي السينما المصرية": أعربت سوسن بدر عن سعادتها بهذا اللقب، مشيرة إلى أنه يحمل قيمة تاريخية كبيرة ويمثل جزءًا من التراث الثقافي المصري.

جلسات التصوير بالزي الفرعوني: تحدثت سوسن بدر عن تجربتها في جلسات التصوير بالزي الفرعوني وكيف أنها كانت تجربة مميزة أعادت إحياء روح الحضارة المصرية القديمة.

دور الفراعنة في تعزيز الهوية المصرية: أكدت سوسن بدر في تصريحاتها أن ملامحها الفرعونية تساعد في تعزيز الهوية المصرية وتذكير الجمهور بجمال وتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

المشاركة في نقل المومياوات الملكية: عبرت عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مؤكدة أن هذا الحدث يبرز عظمة الحضارة المصرية ويعزز من قيمة التراث الثقافي المصري.

وعكست التصريحات اعتزاز الفنانة سوسن بدر الكبير بملامحها الفرعونية وإحساسها بالانتماء العميق للحضارة المصرية القديمة، مما يضيف إلى جاذبيتها وتأثيرها كفنانة.

سوسن بدر

تعرف على سوسن بدر

هي فنانة مصرية بارزة تُعرف بملامحها الفرعونية الفريدة ومهاراتها التمثيلية الرائعة، وُلدت في 25 سبتمبر 1957 باسم سوزان أحمد بدر الدين، وبدأت مسيرتها الفنية في أواخر السبعينيات.

قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي حظيت بشعبية كبيرة وأشاد بها النقاد.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه.



بدأت مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة، وسرعان ما أثبتت موهبتها وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة.

أبرز أعمالها في السينما

شاركت في العديد من الأفلام مثل "سلام يا صاحبي"، "حب في الزنزانة"، و"إسكندرية كمان وكمان".



أهم أعمالها في التلفزيون

قدمت أدوارًا بارزة في مسلسلات مثل "أم كلثوم"، "المال والبنون"، "أبو العلا البشري"، "أبو العروسة"، و"حرب أهلية".



الجوائز والتكريمات

حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرتها الفنية، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



سوسن بدر

حدوتة منسية سوسن بدر

شاركت الفنانة سوسن بدر، في مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة كلًا من :عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.