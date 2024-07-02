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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

عودة برنامج في المساء مع قصواء اليوم على قناة CBC

بوابة الوفد الإلكترونية

يعود برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة "CBC"، مساء اليوم الثلاثاء للظهور من جديد وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويناقش "في المساء مع قصواء" أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطنين على كافة المستويات سواء قضايا محلية أو دولية.

ويعد برنامج " في المساء مع قصواء" واحد من أبرز برامج التوك شو في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

ويذاع برنامج "في المساء مع قصواء" في تمام الساعة التاسعة مساء على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

الجريدة الورقية