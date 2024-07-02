الحكومة تعلن مشروع south MED بالساحل الشمالى باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه

اعلنت الحكومه اليوم عن مشروع south MED اكبر مشروع سياحي ترفيهي في الساحل الشمالي الغربي بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه على مستحة ٢٣ مليون متر مربع بالقرب من مطار العلمين ويبعدعنة ١٥ عشر دقيقة فقط

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة ، انه سعيد بالاعلان عن مشروع اخر بالساحل الشمالي الذي سيكون جاذب للاستثمار المباشر ومقصد سياحي عالمي على مستوى العالم، لافتا الى انه كان يقال من الخبراء لماذا لا نستغل الساحل الشمالي وكانت تتحول الى فتره اشغال شهرين فقط لهذا كانت الدولة حريصة جدا على تنميه المنطقة

واكد ان هذة المنطقة بالساحل الشمالي ستخلق فرص سياحيه وتكون منطقه لتوطين السكان الفترة القادمة

واشار الى ان مشروع ،ميد ، على الساحل الشمالي الغربي يتكامل مع هذه المشروعات واكد ان مصر قادره خلال ٢٠٣٠ على مضاعفه عدد السياح الحاليين القادمين الى مصر وانة سيكون هناك فرص للعمل والسكن وهذا المشروع سيضيف للرؤية المتكاملة للساحل الشمالى الغربي

وقال رئيس الوزراء ان الدولة تعلن عن ثقتها التامة بانهم قادرين على التنفيذ باعلى مستوى عالمى من الجودة

واكد ان الدولة منفتحة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونحن نعظم اصول الدولة والنماذج الحالية تثبت مدى جدية الحكومة فى دفع الاستثمار المحلى والخارجى