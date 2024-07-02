5.1 ٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2023 .

وقال المركزى للتعبئة العامة إن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر تجمع الإسكوا ، تجمع دول الساحل والصحراء ، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية ، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية.

وأوضحت البيانات الصادرة، أنه بلـغ إجمالى قيمة صــادرات مصـر إلى تلك التجمعات 42.0 مليــار دولار عام 2023 مقابل 39.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قـدرها 5.1٪.

وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيــث بلغــت قيمتهـا 13.3 مليــار دولار عــام 2023 مقابــــل 12.2 مليــار دولار عــام 2022 بنسبـة زيــادة قــدرها 9.4 ٪، يليها تجمع الأسكوا حيث بلغ إجمالى قيمة الصــادرات 10.9 مليـار دولار عـام 2023 مقابل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.8٪ .

وجــاءت فى المرتبــة الأخيــرة مجموعــة الكوميسا حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 4.2 مليـار دولار عام 2023 مقابـل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 17.4 ٪.

وبلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2023 مقابل 48.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 22.0 ٪.

وجـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 12.4 مليــار دولار عام 2023 مقابــل 17.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 27.0 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشــره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 10.3 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 12.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 17.1٪ .

وجـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 918 مليون دولار عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.7 ٪.

وبلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعــات 17.4 مليار دولار عام 2023 مقابــل 24.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 28.7٪.

وجاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 13.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 19.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 31.3٪، يليهــا تجمــع النافتــا حيـث بلـغ إجمالــى قيمة الصادرات 2.5 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار عـام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 24.0٪.

وأوضح جـــاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 482.1 مليون دولار عــام 2023 مقابـل 162.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 196.7٪.

فيما بلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 36.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 42.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 12.9٪.

وأشار جاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 23.1 مليار دولار عــام 2022 بنسبة انخفاض قــدره 8.1%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 6.0 مليـار دولار عام 2023 مقابــل 7.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.9٪ .

وجاءت فى المرتبة الأخيرة تجمـع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.25 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 1.35 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 6.6 ٪.

