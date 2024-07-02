طلاب الثانوية بأسوان: امتحان الانجليزي"سهل" وفي مستوى الطالب المتوسط| فيديو

راى طلاب الثانوية العامة بأسوان، أن مادة اللغة الإنجليزية علي مستوي الطالب المتوسط، ومن امام مدرسة كيما الثانوية بأسوان، التقت الوفد بعدد من الطلاب الذين أجمعوا على أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية سهلة ومتاحة للطالب المتوسط.

وقال أحمد مبارك طالب بمدرسة كيما الثانوية المشتركة، أن 70% من الاسئلة في متناول الجميع و30% تحتاج تركيز وتعتبر المادة ممتازة عكس اللغة العربية كان الوقت غير كافي.

الطالب احمد مبارك

وأضاف عبدو عيسى، أن مادة اليوم الاسئلة مباشرة وواضحة، وسؤال المقال سوف يضيف للمجموع وسوف يساعد في المجموع النهائي للجميع سواء كان انجز الاختبار بأكمله ام لم ينجز، وبالنسبة للقطعتين كانوا يحتاجون الي التركيز.

الطالب عبدو عيسي

وأوضحت بسملة مدحت طالبة بمدرسة كيما الثانوية المشتركة، تعتبر مادة الإنجليزي افضل بكتير من مادة الفيزياء والعربي، واتمني ان الكيمياء والاحياء تأتي مثل الإنجليزية، كان في توازن معقول بالمادة اليوم كما اقرت الوزارة 30 % سهل و40%متوسط و30%للمستوي العالي، وكان في مستوي الطالب المتوسط.

الطالبة بسملة مدحت



وشاركت مريم مهدى الرأي ان المادة كانت سلسه بجانب ان قطعة الاسئلة كانت قريبة من بعض، ولو في طالب ليس علي درايه بالترجمة ممكن ان يحتار في الاسئلة، والسؤال المقالي كان مباشر اما البرجراف كان يتحدث عن الامانة ووجدت صعوبه ان اتحدث عن الامانة من اي اتجاه وليس لدى مخزون كافي عنها وتحويلها من عربي لانجليزي.