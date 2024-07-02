أوقاف قنا: صكوك الطعام مستمرة طوال العام بإشراف الوزارة

قال الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف في قنا، اليوم الثلاثاء، إن مشروعات صكوك الأضاحي أو صكوك الطعام مستمر على مدار شهور العام بمحافظة قنا، بواقع 2 طن من اللحوم شهريًا، مبينًا أن المشروع يخضع لمتابعة وزارة الأوقاف، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها.

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، استلام 2 طن لحوم بلدية ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز (قفط، نقادة ، قوص ) طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام، و فضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا .

ومن جانبه قال محافظ قنا ، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً ، معرباً عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

وأشار حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين .

صكوك الأضاحي:

وأعلنت مؤسسة مصر الخير ، فى وقت سابق، إنها أنتهت ، من حملة صكوك الأضاحي من خلال ذبح عدد 142 رأس ماشية خلال ايام عيد الأضحى المبارك فى محافظة قنا.

وقال المحافظ، إنه تم توزيع لحوم الأضاحي،على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة لرعاية الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وقال خالد عمران المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الاحمر، إن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تطلقها المؤسسة خلال ايام عيد الاضحى المبارك. واستهدفت ما يقرب من 23811 أسرة بإجمالي 119055 مستفيد في 110 قرية و204 قرية تابعة بنطاق مراكز المحافظة التسعة، بالتعاون مع 92 من الجمعيات الأهلية الشريكة، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الاضاحى على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عمران، أن عملية الذبح تمت بعدد 5 مجازر حكومية تحت الاشراف الكامل من مديرية الطب البيطرى، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

ونوه أن مؤسسة مصر الخير قامت بمراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من خلال اقرب جمعية اهلية شريكة.