لأصحاب المهن الحرة قرض يصل لـ 2 مليون جنيه|تفاصيل

لأصحاب المهن الحرة قرض يصل لـ 2 مليون جنيه .. يبحث الكثير من أصحاب الأعمال و المهن الحرة مثل " الأطباء و المهندسين و المحامين " من حين إلى آخر عن أسهل الطرق للحصول على قروض شخصية أو تمويلات بمبالغ كبيرة، وأيضًا بشروط ميسرة و فوائد قليلة نسبيًا أو دون فائدة.

جاء ذلك ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل الكثيرين، حيث يقدم القرض المساعدة للمحتاجين وبارقة أمل ودعمًا ماليًا لذوي الدخل المحدود.

وتُقدم القروض حلولًا مالية مُيسّرة تُساعد المحتاجين على تسديد الديون، وتمويل مشاريعهم الصغيرة، أو تلبية احتياجاتهم الأساسية دون عبء إضافي من الفوائد.

البنك الأهلى أحد أهم المصارف التى تحرص على تقديم شروط ميسرة للعملاء و يأتى فى مقدمتهم أصحاب المهن الحرة ، والتى يقدم البنك لهم تمويل يصل الى مليون ونصف و2 مليون جنيه للأطباء.

قرض أصحاب المهن الحرة

مميزات قرض أصحاب المهن الحرة

- مدة القرض يصل إلى 7 سنوات.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

- القرض بدون ضامن.

- الحد الأدنى للعمل عامين على بدء النشاط وذلك لعملاء البنك الأهلي المصري أي لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل، و3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- لا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية التمويل.

خطوات الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة

- للحصول على القرض يحتاج الشخص تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الساري وإيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- ويحتاج البنك صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

مستندات قرض أصحاب المهن الحرة

- ومن المستندات أيضًا، مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء لأصحاب الأعمال.

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

- المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جنيه.

- عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7%مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى، 12 % حـال قيام بنك آخر بشراء المديونية.

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