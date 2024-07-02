التفاؤل يسيطر على القطاع السياحى

أفكار جديدة لعدم تكرار ما حدث في موسم الحج.. ورؤية وحلول للمشكلات

حسام الشاعر يحصل على ٩٩٫٩٪ وناصر تركى ٩٩٪ وإيهاب عبد العال ٩٣٪

الخبراء: «الشاعر» دفعة قوية للاتحاد وقادر على مواجهة التحديات

مجلس الإدارة يشكر أحمد الوصيف ويؤكد: تولى المسئولية فى فترة صعبة وكان داعماً قوياً للقطاع السياحى

اللجنة القضائية تشيد بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية

حالة من التفاؤل والطمأنينة سادت القطاع السياحى بعد الإعلان عن فوز ٦ أعضاء فى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الأعضاء المنتخبين، فى الانتخابات التى تم إجراؤها فى ٢٥ مايو الماضى، وهم، حسام الشاعر وناصر تركى وإيهاب عبد العال ونبيل راشد وأمجد الجندى وعمرو أبو زيد.

وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد عقد جمعيته العمومية غير العادية لانتخاب 6 أعضاء من أصل 15 عضوا لمجلس الإدارة، ويتبقى 4 أعضاء يعينهم وزير السياحة والآثار ومنهم عضو يمثل وزارة السياحة، ثم يضاف إليهم رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس.

حيث ترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية كلاً من، حسام الشاعر، وناصر تركى، وإيهاب عبد العال، وهانى العسال، ونبيل عبد العزيز، وأمجد الجندى، وهشام بركات، وأحمد أمين، وتامر ناجى عريان، وعماد مرقس، وعمرو أبو زيد، و وليد فاروق، وطارق صلاح.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فوز كلا من: حسام الشاعر، وناصر تركى، وإيهاب عبد العال، ونبيل راشد، وأمجد الجندى، وعمرو ابو زيد.

حسام الشاعر

ناصر تركى

إيهاب عبد العال

هالة الخطيب

وبلغ إجمالى من لهم حق التصويت 102 حصل حسام الشاعر على 101 منها بنسبة 99,9% بينما حصل ناصر تركى على 99 صوتًا فيما حصل إيهاب عبد العال على 93 صوتًا.

وبعد إعلان نتيجة الانتخابات وبهذه النسبة العالية من الأصوات التى حصل عليها حسام الشاعر، وهو يؤكد على ثقة القطاع السياحى فى اختياره ليكون رئيساً للاتحاد لما يتمتع به من خبرة عريضة.

ويرى القطاع أن «الشاعر» يمثل دفعة قوية لقطاع السياحة فى الفترة المقبلة، وقدرته على مواجهة التحديات التى تواجه القطاع بخبرته السابقة فى تولى رئاسة غرفة شركات السياحة سيكون لديه أفكار جديدة لتلافى ما حدث فى موسم الحج هذا العام فى السنوات المقبلة برؤية جديدة ومختلفة من واقع خبرته السابقة، خاصةً وأن الفترة التى تولى فيها رئاسة غرفة الشركات كانت من أفضل مواسم الحج بعيداً عن المشاكل الحالية.

وحسام الشاعر يتمتع بخلفية مزدوجة فلديه شركات سياحة ويمتلك عدد من أكبر السلاسل الفندقية فى مصر وبالتالى يمكنه ذلك من حل المشاكل التى تواجه الاستثمار السياحى إلى جانب أنه سيكون شريك أساسى فى توجهات الدولة بزيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق مخطط الوصول إلى ٣٠ مليون سائح.

وجاء فى ترتيب الأصوات العالية ناصر تركى الذى حصل على ٩٩ صوتاً وهو لدية خبرة كبيرة فى العمل السياحى حيث كان يشغل من قبل عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ثم نائب رئيس الغرفة، ثم نائباً لرئيس اتحاد الغرف السياحية.

كما سادت حالة من الطمأنينة والارتياح بين شركات السياحة وقطاع الفنادق العائمة لوجود ايهاب عبد العال ضمن مجلس إدارة الاتحاد، حيث حصل «عبد العال» على ٩٣ صوتاً وشارك فى انتخابات الاتحاد للمرة الأولى، وسبق له أن تولى عضو مجلس إدارة غرفة السياحة وأمين صندوقها لدورتين.

كما يتمتع «عبدالعال» بخلفية مزدوجة فلديه شركات سياحة كما يمتلك عدد كبير من الفنادق العائمة.

وفاز فى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتى يخوضوها للمرة الاولى كل من، نبيل راشد وأمجد الجندى وعمرو أبو زيد، ويأمل وينتظر منهم القطاع الكثير.

وكما هو معروف فالاتحاد المصرى للغرف السياحية هو الأب الشرعى للسياحة وللغرف السياحية الخمسة، وبعد تعديل القوانين مؤخراً والتى جاءت فى صالح الاتحاد، أصبح له دور قوى ويمتلك صلاحيات كبيرة بعد نقل جزء كبير له من سلطات الجهة الإدارية، وينتظر القطاع السياحى من الاتحاد مجموعة من الإجراءات التى تصب فى مصلحته، ومنها تحسين التجربة السياحية وزيادة أعداد السائحين من دوى الإنفاق العالى.

وبعد اعلان نتيجة انتخابات اتحاد الغرف السياحية، وجه أعضاء مجلس الادارة الجديد، الشكر لأحمد الوصيف على الجهود الكبيرة التى بذلها فى الفترة العصيبة التى تولى فيها رئاسة الاتحاد لدورة عادية ولجنة تسيير الأعمال وكان داعماً فيها للقطاع السياحى بشكل قوى وتحمله الكثير من الصعاب.

كما وجهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الشكر لاعضاء الاتحاد وأشادت بالتنظيم الجيد فى إجراء العملية الانتخابية وروح الود بين المرشحين بشكل جيد.

كما أشاد اعضاء مجلس الادارة الجديد بالتنظيم الجيد والجهد الكبير الذى قامت به هاله الخطيب، مدير عام الاتحاد، لخروج الانتخابات بالشكل اللائق لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.