«عيسى» يهنئ الفائزين فى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد

تقدم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بالتهنئة للقطاع السياحى وللأعضاء الستة المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية الخاصة التى أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتى أُجريت يوم السبت الموافق 29 يونيو الماضى، حيث قامت اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء الأعضاء المنتخبين بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات.

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز كل من السادة، حسام الشاعر، ناصر تركي، إيهاب عبدالعال، عمرو أبو زيد، نبيل رشدان، وأمجد الجندى.

كما حرص الوزير على توجيه الشكر إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية على الجهود التى بذلتها خلال الفترة السابقة والتى ساهمت بشكل كبير فى النهوض بصناعة السياحة فى مصر.

ووجه الوزير الشكر والتقدير أيضاً للجنة القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم لخروج الانتخابات على أكمل وجه، و بنزاهة وشفافية.