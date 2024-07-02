الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

جلسة تصوير نجوم سلة الاتحاد مع المنتخب الوطنى باليونان

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت جلسة تصوير لنجوم سلة الاتحاد السكندرى المنضمين للمنتخب الوطنى المشارك فى التصفيات  المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 - باليونان فى الفترة من ٢-٧ يوليو ٢٠٢٤ 

وضمت جلسة التصوير نجوم سلة زعيم الثغر وهم اللاعبين أنس أسامة وأحمد عادل “ دولا” ويوسف شحاته وهيثم كمال 

يذكر ان اليوم اولى مواجهات لاعبى الاتحاد السكندرى مع المنتخب الوطنى فى مباراته أمام الدومينيكان والتى تبدأ فى الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع المباريات عبر قنوات Bein Sports 

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الجريدة الورقية