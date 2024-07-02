جلسة تصوير نجوم سلة الاتحاد مع المنتخب الوطنى باليونان

عقدت جلسة تصوير لنجوم سلة الاتحاد السكندرى المنضمين للمنتخب الوطنى المشارك فى التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 - باليونان فى الفترة من ٢-٧ يوليو ٢٠٢٤

وضمت جلسة التصوير نجوم سلة زعيم الثغر وهم اللاعبين أنس أسامة وأحمد عادل “ دولا” ويوسف شحاته وهيثم كمال

يذكر ان اليوم اولى مواجهات لاعبى الاتحاد السكندرى مع المنتخب الوطنى فى مباراته أمام الدومينيكان والتى تبدأ فى الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع المباريات عبر قنوات Bein Sports