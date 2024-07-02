نوستالجيا 80 / 90 اليوم بمسرح السامر مجانا

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الثلاثاء في التاسعة مساء، الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

نوستالجيا 80 / 90 يقدم بالمجان ولمدة 5 ليال ويهدف لاسترجاع ذكريات الماضي والتعريف بالتجارب الفنية المصرية الشهيرة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، التي ارتبطت بشكل كبير في أذهان الكثيرين، من خلال تقديم جرعة مكثفة من المشاهد والاسكتشات الفنية والفقرات الغنائية سواء للأعمال الدرامية، السينمائية، المسرحية، الأغاني، البرامج التليفزيونية، والمواد الإعلانية مع إعادة توزيعها بشكل جديد.

نوستالجيا 80 / 90 إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع لمسرحية نوستالجيا 80 / 90 محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، ومحمد الرز، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وقد لاقت الدراما الاستعراضية نوستالجيا 80 / 90 إقبالا ونجاحا جماهيريا كبيرا خلال احتفالات عيد الأضحى بالسامر والقناطر، وخلال عرضها الأسبوع الماضي ببورسعيد، ومن المقرر أن تنطلق إلى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بقصر ثقافة الأنفوشي بدءا من 18 يوليو، ومنها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

المهرجان الختامي

وشهد مسرح السامر بالعجوزة، حفل ختام وإعلان جوائز الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.

والعروض التي قدمها المهرجان هي جميلة" لفرقة قومية بورسعيد، "دوار بحر" لفرقة عين حلوان، "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة قومية المنصورة، "انترو ميتزو" لفرقة قومية كفر الشيخ، "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر، "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، "اللعبة" لفرقة سوهاج القومية، "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، "مريد" لفرقة قومية قنا، "كيبوتس" لقصر ثقافة الزقازيق، "ملحمة السراب" لفرقة الشرقية القومية، "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية، "ابن الايه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية"، "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، "يا عزيز عيني" لفرقة طنطا المسرحية، "السد" لفرقة قومية البحيرة"، "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية، "طبيب رغم أنفه" لفرقة قومية المنوفية، "ثورة الفلاحين" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية.