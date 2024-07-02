تعليم المنشأة يشارك في مسابقة المجال الرياضي بمؤسسة ماونتن فيو

أعلن قسم المشاركة المجتمعية بإدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج عن توجيه رسلة هامة للطلاب المشاركين في مسابقة مؤسسة ماونتن ڤيو المجال الرياضي لطلاب مدارس الإدارة صرح بذلك محمد أبو الفضل علي مدير عام الإدارة ونقيب المعلمين .

وقال نقيب المعلمين بالمنشاه أن قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة بقيادة نعمت محمد الثاني رئيس القسم أرسل نشرة لمديري المدارس الثانوية والإعدادية والإبتدائية بنطاق الإدارة المشاركة في المجال الرياضي لمؤسسة ماونتن ڤيو بضرورة إبلاغ الطلاب المشاركين بالفعاليات الرياضية التجمع أيام ٦ ، ٧ ، ٨ يوليو الجاري بمركز شباب المنشاه من الساعة السابعة والنصف صباحاً والحرص على إعلام الطلاب بكافة الطرق والإعلان بالإذاعة المحلية كلا حسب قريته ومدرسته .

وفي سياق متصل تنفيذاً لتوجيهات محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية ونقيب المعلمين بأهمية تفعيل الأنشطة التربوية الصيفية أعلن توجيه التربية الفنية بقيادة نجلاء عبد الفتاح موجه أول التربية الفنية عن بدء تنفيذ فعاليات المركز التدريبي لتنمية القدرات الفنية والإبداعية لطلاب إدارة المنشاه التعليمية الموهوبين مجاناً وذلك بمقر مدرسة العهد الجديد الابتدائية مع مجموعة من أفضل المدربين من موجهي ومعلمي مادة التربية الفنية للإشراف على عمل ورش متنوعة في الرسم والأشغال الفنية والتصميم والبورترية والمنظور الهندسي بالإضافة إلى المجسمات وتنفيذ أفكار إبداعية جديدة.

ونبه توجيه التربية الفنية على جميع مدارس الإدارة بكافة مراسلها بالتنبيه على الطلاب الراغبين في المشاركة والتسجيل في فعاليات المركز التوجه للمدرسة وتسجيل أسمائهم ومواهبهم للاستمتاع بصيف ملئ بالمواهب وتعلم كل ما هو جديد تحت إشراف محمد عبدالله مصطفى موجه تربية فنية.