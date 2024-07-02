طلاب الأدبي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية الازهرية

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الانجليزية وسط حالة من الهدوء وذلك في امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٣/ ٢٤ والتي تواصل اعمالها منذ مطلع يونيو الجاري وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

وقام فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان إدارة القنطرة غرب، حيث تفقد فضيلته سير الامتحانات بلجنة فتيات القنطرة غرب، التي تضم(فتيات الشامي، فتيات القنطرة غرب، فتيات أبو خليفة) في تواجد موفد قطاع المعاهد، والدكتورة راندا، مديرة إدارة التوجيه الفني، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، واستقرار وهدوء اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر؛ ثم تفقد فضيلته لجنة بنين القنطرة غرب التي تضم (بنين القنطرة غرب، بنين الشهيد خيري)، في تواجد متابع قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ علي الزر، مدير إدارة رعايةالطلاب، وشدد فضيلته على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية دون أية شكاوى.

وتشهد لجان معاهد الإسماعيلية الأزهرية إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير العملية الامتحانية.

وأكد عبد الجواد، أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لتلقي أي استفسارات، ولإزالة أى عقبات تعيق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بشكل فوري.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية اجتماعا برؤساء وأعضاء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، على التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذ التعليمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية، و وشدد فضيلته على ضرورة مطابقة البيان العددي للطلاب مع العدد المدون على مظاريف أسئلة البوكليت، مطالبًا بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية وخاصة في تسليم مظروف أسئلة البوكليت لرئيس ووكلاء اللجنة دون غيرهما ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.

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ويقول الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تيسيرا لأبنائنا الطلاب في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

يذكر ان عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي بلغ 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.