باحث: الإخوان حاولوا ابتلاع الدولة (شاهد)

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن تحرك الشعب المصري في 30 يونيو جاء في لحظة فارقة وتوقيت صحيح، إذ إن الإخوان حاولوا ابتلاع الدولة بمؤسساتها والشعب المصري، ولكن ما حدث العكس فالشعب هو من ابتلع هذا التنظيم.

مواجهة تنظيم متطرفا في أي دولة

وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «مواجهة تنظيم متطرفا في أي دولة يأتي من جعل المواجهة مباشرة بين الشعب وهذا التنظيم، لأن الشعوب قادرة على ابتلاع هذه التنظيمات وهضمها وتفكيكها سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو الأفكار».

تنظيم الإخوان لم يأخذ غلوة مع المصريين

وتابع: «تنظيم الإخوان لم يأخذ غلوة مع المصريين، عام واحد وتم التعامل معه، إذ خرج حوالي 30 مليون مصري من أجل إسقاط هذا التنظيم بعدما شعر المصريين بخطر كبير وعظيم، وبالتالي بدأ المصريين يتحركون لمواجهة هذا التنظيم».

جدير بالذكر أن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، شاركت فى فعاليات الاحتفالية التى نظمتها محافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وحضر الاحتفالية كلا من اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، و استعراضات فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل فى المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التنفيذية لخدمة أبناء المحافظة ، وتخليد ذكرى ثورة 30 يونيو تأكيدًا لإرادة الشعب المصري في التغير، بتجسيد مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة المدنية، للحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية ، والتي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة، وخير دليل الطفرة التنموية التي شهدتها جنوب سيناء من خلال الفترة الحالية فى تلبية لاحتياجات المواطنين، وخاصة داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية، بالتوازي مع إحداث تطوير شامل للمدن.