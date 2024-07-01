أغبى فصيل سياسي بالعالم.. عمرو أديب: الإخوان كانوا قتلنا أو القبض علينا(فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على فترة حكم الإخوان ، قبل ثورة 30 يونيو،قائلا: "كانت هناك قائمة لدى جماعة الإخوان تضم عددا كبيرا من الأسماء ومن ضمنهم أسمائنا، حيث كانت جماعة الإخوان تستهدف قتلنا أو إلقاء القبض علينا بعد سيطرتها على البلاد.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: " كنا نتعامل مع أغبى فصيل سياسي في التاريخ، ولولا الجيش والرئيس السيسي كان هيبقى عندنا مذابح في البلد".

الإخوان كانوا أغبياء للغاية

وتابع عمرو أديب: "الإخوان كانوا أغبياء للغاية، ولم يستطيعوا أن يتمكنوا من قتلنا أو إلقاء القبض علينا"، حيث رفض وزيري الدفاع والداخلية طلب محمد مرسي الخاص بإلقاء القبض علينا أو قتلنا".

شارك عدد من قيادات وأعضاء شباب حزب الوفد بالاحتفالية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمناسبة مرور 11 عام على ثورة 30 يونيو المجيدة.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من قيادات وكوادر الأحزاب السياسية والنشطاء المدنيين، حيث ألقيت كلمات تناولت أهمية ثورة 30 يونيو وما حققته من إنجازات للوطن والمواطن، كما تخلل الحفل عروض فنية وموسيقية متنوعة.

وقال شباب الوفد : "نشارك في هذا الاحتفالية لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، ونؤكد على أهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت بعد هذه الثورة المجيدة. ونحن كشباب أحزاب سياسية نتطلع إلى المزيد من التكامل والتنسيق فيما بيننا لخدمة مصر وتحقيق طموحات شعبنا".



يذكر أن الحفل بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو حضره عدد من كبار المسؤولين بالدولة وقيادات الأحزاب والحركات السياسية.