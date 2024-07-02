تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادي لتوطين الخدمات

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعة الضمرانية تم اعتماده على مسطح 35660 متر مربع، حيث تعتبر منطقة واعدة لجذب الاستثمارات والتوسع نحو توطين بعض الخدمات مثل المدارس والسوق الحضارى ومنطقةالبنوك، مضيفا أن اعتماد تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعه الضمراتيه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية ، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك عدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

سوق حضري:

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن المحافظ، عن إنشاء سوق حضري نموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي علي مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية تصل إلى 41 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، للقضاء على ظاهرة الإشغالات و الأسواق العشوائية ، وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة شوارع مدينة نجع حمادي.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بسرعة بدء الإجراءات الخاصة بالطرح ، وإعداد الرسومات والتصميمات بما يتواكب مع الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها المحافظة مؤخرا وبما يُسهم في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على احتياجاتهم اليومية، مشيرًا إلي أن الوحدات التجارية مزودة بكافة الخدمات للبائعين .

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، فى اول مايو الماضي، أن أعمال الإنشاءات بالسوق مستمرة ويضم 156 بائكة ومحل، وكافتيريا ومبني إداري ودورات مياه.

وتعتبر منطقة الترعة الضمرانية من أقدم البؤر العشوائية الواقعة شرق مدينة نجع حمادي، وتم إخلائها من العشوائيات فى سنوات سابقة تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات خدمية.