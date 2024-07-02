إصابة طالبة بتشنجات عصبية بإحدى لجان الثانوية العامة بالفيوم

أصيبت طالبة بالفيوم بتشنحات عصبية أثناء تأديتها امتحان مادة اللغة الإنجليزية بإحدي لجان الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها، ورفضت النقل للمستشفي لاستكمال الإمتحان.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بتعرض طالبة تدعي عائشة محمد أحمد 17 سنة لحالة إغماء وتشنجات عصبية أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة بإحدي اللجان داخل مدرسة الثانوية بنات بمدينة الفيوم، وعلي الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف والانتقال لمكان البلاغ وتم عمل الإسعافات اللازمة الطالبة وقياس العلامات الحيوية لها، وبعد إقاقتها رفضت النقل للمستشفي، ورفضت النقل للمستشفي لتتمكن من تأدية امتحانها فى مادة اللغة الإنجليزية.

سعادة على الوجوه

وارتسمت علامات السعادة والبهجة على وجوه الطلاب في الفيوم عقب تأديتهم امتحان اللغه الانجليزيه.واكدوا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط .ولاحظت "الوفد "السعادة على وجوه الطالبات عقب خروجهم من لجنة مدرسة الثانوية للبنات فى مدينة الفيوم .وأشارت رؤى عماد كمال فى لجنة مدرسة الثانوية للبنات أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الجزئيات لقياس مستوى الطالب المتميز وان الامتحان أزل ما حدث لنا فى امتحان الفيزياء يوم السبت الماضي.