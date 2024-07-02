طلاب الثانوية العامة بالبحيرة: امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط

تباينت ردود أفعال طلاب وطالبات الثانوية العامة بالبحيرة ، حول مستوي إمتحان اللغة الإنجليزية ، حيث أكد البعض أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط ، بينما أشار البعض إلي وجود فقرات صعبة تحتاج إلي وقت اطول .

والتقت "بوابة الوفد" مع عدد من الطلاب والطالبات عقب إنتهاء الإمتحان ، في البداية أكد الطالب رامي خالد أن مستوى الإمتحان بشكل عام جاء في مستوي الطالب المتوسط ، وأنة تمكن من الإجابة على جميع الأسئلة

وأكد الطالب علي مصطفي، على وجود بعض الفقرات التي تحتاج إلي تفكير طويل ، وأضاف أنة لم يتمكن من الإجابة عليها .

ورأت الطالبة مريم مصطفي، إن الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط ، لكنها تحتاج إلي وقت أطول حتي نتمكن من الإجابة عليها .

وتدخلت الطالبة رانيا صالح قائلة أنة كان من المفترض مد وقت الإمتحان إلي نصف ساعة زيادة علي الأقل حتي نتمكن من الإجابة علي جميع الأسئلة التي جاءت في مستوي الطالب المتوسط .

وأدي طلاب الثانوية العامة بالبحيرة وسط حالة من الهدوء ،حيث تم إخلاء الشوارع المحيطة بالمدارس ، ومنع تواجد أولياء الأمور بالإضابة إلي منع مرور السيارات وتحويلها إلي مسارات أخري ، لضمان توفير الهدوء للطلاب أثناء الإمتحان .

وتم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالبحيرة ، يبلغ عددهم 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) بمختلف مدارس محافظة البحيرة .