مواعيد العرض العالمي الأول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري

يشهد فيلم سوفتكس للمخرج نواز ديشه عرضه العالمي الأول بالدورة الثامنة والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بجمهورية التشيك حيث ينافس على الجائزة الكبرى بمسابقة Crystal Globe ويحظى بأربعة عروض متتالية. ويُعد مهرجان كارلوفي فاري من أقدم المهرجانات في العالم وأصبح الحدث السينمائي الرائد في وسط وشرق أوروبا ويمتد من 28 يونيو إلى 6 يوليو.

من إخراج وتصوير نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، يدور الفيلم حول المراهق الفلسطيني السوري ناصر الذي يعيش مع شقيقه الأكبر ياسين في مخيم للاجئين باليونان، في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما. ولتمضية الوقت بين المقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر ناصر وأصدقاؤه مشاهد ساخرة ويقومون بالتحضيرات لفيلم رعب عن الزومبي. لكن تصاعد التوتر داخل المخيم يدفع ناصر، الذي يشعر بأنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة، إلى عالم آخر.

الفيلم من من بطولة عبدالرحمن دياب وأسامة الحفيري وجلال البارودي، حازم صالح، أمل عمران، ولجين مصطفى، وشارك ديشه في المونتاج مع فيليبي غيريرو وفي تأليف الموسيقى مع توماس موكيد بلوم. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة آردِن فيلم، وشركة The Cup of Tea، أما المنتج التنفيذي فهي شركة وايت فلكس برودكشن بالتعاون مع ويست وارد بروداكشن. تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي.



مواعيد العرض:



● الأربعاء3 يوليو الساعة 7 مساءً بقاعة لازني الثالث

● الخميس 4 يوليو الساعة 4 عصرًا بقاعة المؤتمرات



يقول المنتج أندرو ستاينبورن عن التعاون مع MAD World: إن تمثيل MAD World لفيلمنا عالميًا هو أمر مثير بالنسبة لي وهو ما كنت أحلم به للفيلم. سوف تقوم Mad بإيصال الفيلم إلى الجمهور الذي صنعنا الفيلم من أجله. كان الهدف من صنع سوفتكس هو إضافة منظور جديد للسرد حول الهجرة في أوروبا وما يسمى بـ "أزمة اللاجئين" ووجود وكيل مبيعات للأفلام لديه نية لإعادة صياغة توزيع السينما العربية في العالم يتوافق مع نهجنا. وأتطلع إلى التعاون وما يمكنني تعلمه منهم.

ويقول ديشه "أنا متحمس لأن الفيلم الذي يدور حول الحدود التي نفرضها، لن تكون له حدود مع MAD World، ولا يسعني إلا أن أحلم الآن بالمكان الذي يمكن أن يصل إليه".



نواز ديشه مخرج ومدير تصوير ومؤلف موسيقي. قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم Frontier Blues لباباك جلالي، وكان المصور السينمائي لفيلم Radio Dreams الفائز بجائزة النمر الجائزة الكبري لمهرجان روتردام السينمائي. فاز فيلمه الطويل الأول White Shadow بجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي وتم عرضه في مهرجان صندانس السينمائي.

بالإضافة إلى عمله الفني، عمل كمتطوع في مهمات الإنقاذ البحري وفي مخيمات اللاجئين.