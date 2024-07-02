180 مرشحا يساريا فرنسيا يرفضون المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات لمنع فوز المعارضة

رفض أكثر من 180 مرشحا يساريا في فرنسا المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد لمنع المعارضة اليمينية من الفوز.

ورفض 121 مرشحا يساريا مواصلة السباق الانتخابي، بالإضافة إلى 60 مرشحا من ائتلاف ماكرون، وعدة مرشحين من أحزاب أخرى، بحسب صحيفة "موند".

وانتقد جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني، مثل هذه التكتيكات واصفا تحالف "اليساريين والماكرونيين" بأنه غير أمين وغير موثوق.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توحيد الصفوف ضد حزب "التجمع الوطني اليميني"، عقب النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الفرنسيين إلى منع حزب اليمين المتطرف (التجمع الوطني) من الحصول على الأغلبية المطلقة في جولة الانتخابات التشريعية الثانية في يوليو.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية .. مقتل اكثر من 8 الاف طالب منذ حرب 7 اكتوبر على غزة

أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، بأن 8672 طالبا قتلوا و14583 أصيبوا بجروح في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت التربية في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089، فيما قتل في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349.

وأشارت الوزارة إلى أن 497 معلما وإداريا قتلوا وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 109 في الضفة.

ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.