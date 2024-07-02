بولندا تعلن عن بناء خطوط أنابيب عسكرية تابعة لحلف "الناتو"

أعلن مكتب الأمن القومي البولندي (جهاز الاستخبارات) عن عزم السلطات البولندية بناء خطوط أنابيب عسكرية تابعة لحلف "الناتو" يمكنها توفير الوقود للطائرات والدبابات.

جاء ذلك على لسان رئيس المكتب جاسيك سيفيرا على قناة "بولسات" التلفزيونية، حيث أشار السياسي إلى أنه "لا توجد مثل هذه البنى التحتية في بولندا، وهناك حاجة متبادلة لإنشائها"، وأضاف أن قضية بناء خطوط أنابيب "الناتو" ستصبح واحدة من أهم مجالات عمل السلطات البولندية في الأشهر المقبلة.

وقد تم بناء نظام خطوط الأنابيب في أوروبا الوسطى CEPSفي أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث يبلغ طول شبكة خطوط أنابيب النفط العسكرية التي تغطي بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا 5314 كيلومترا. وتم تصميم النظام بشكل أساسي لتوفير الوقود للطائرات والمركبات المدرعة. ومنذ عام 1959، تم استخدام CEPS أيضا للأغراض المدنية. وهكذا، تقوم خطوط الأنابيب هذه بتوصيل الوقود إلى المطارات الدولية في أمستردام وبروكسل وفرانكفورت على نهر ماين.

مصادر إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة عشرة في هجوم للمقاومة على محور نتساريم وسط القطاع

أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين، خمسة منهم في حالة حرجة، جراء هجوم شنته المقاومة الفلسطينية على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

ووفقاً للتقارير، استهدف الهجوم قوات الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذها لعملية في المنطقة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وجرى نقل الجنود المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثًا عن منفذي الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الأوضاع توتراً متزايداً بين الجانبين، وسط تصاعد العمليات العسكرية في القطاع. وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاتخاذ خطوات تصعيدية رداً على الهجوم، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة.

من جانبها، تبنت فصائل المقاومة الفلسطينية الهجوم، مؤكدة أنه يأتي ضمن إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الوضع الأمني وتصاعد أعمال العنف، مما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة ويعقد جهود التهدئة التي تسعى أطراف دولية وإقليمية إلى تحقيقها.