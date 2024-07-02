خرازي: إيران لا تسعى لامتلاك نووي والحرب على حزب الله قد يتوسع

صرح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، بأن إيران لا ترغب في اندلاع حرب في المنطقة، مشددًا على أن إعلان إسرائيل الحرب على حزب الله في لبنان قد يحول المواجهة من معركة محدودة إلى حرب مفتوحة وواسعة النطاق.

وقال خرازي في حديثه إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنه حذر من أن بلاده قد تغير عقيدتها النووية إذا ما تعرضت لخطر وجودي. وأوضح: "لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي، ولكن إذا ما تعرضت بلادنا لخطر وجودي، فإننا سنضطر إلى إعادة النظر في عقيدتنا النووية."

وأضاف خرازي أن التصعيد العسكري في المنطقة يخدم مصالح أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار، ودعا إلى تجنب الحروب والصراعات التي تؤدي إلى المزيد من الدمار والخسائر البشرية. كما أكد على ضرورة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية.

وأشار خرازي إلى أن إيران ستواصل دعمها لحلفائها في المنطقة، ولكنها تفضل الحلول السلمية على النزاعات المسلحة، مجددًا الدعوة إلى التعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 22 فلسطينياً خلال الليلة الماضية وصباح اليوم في حملة مداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت الهيئة في بيانها أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية، حيث خضعوا للاستجواب. وشملت الحملة مناطق عدة في الخليل، نابلس، رام الله، وجنين، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.

رئيس الوزراء المجري يصل إلى كييف في أول زيارة منذ بداية الحرب

وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم /الثلاثاء/، في زيارة رسمية لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

وكتب زولتان -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية-: "وصل فيكتور أوربان إلى كييف هذا الصباح لمناقشة السلام الأوروبي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف كوفاكس أن الزعيمين سيناقشان إمكانيات تحقيق السلام، بالإضافة إلى القضايا الحالية للعلاقات الثنائية المجرية الأوكرانية.

وكانت المجر قد تسلمت في الأول من يوليو قيادة الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي ولتتولى تنظيم مجلس الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة التالي.