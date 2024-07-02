الفيوم: التخلص الآمن من 14 طن نفايات خطرة خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد التواب مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وبقيادة الدكتورة زينب فتيح مديرة الوحدة بأنه وفقا لخطة التأمين الطبى تم المرور من قبل فريق إشراف وحدة النفايات بالمديرية محمود ابراهيم فرحات مراقب اول ادارة النفايات وصالح عطيه عبد العظي، مراقب اول ادارة النفايات.

النفايات الطبية الخطرة

و تم المرور على 8 منشآت طبية وهي مستشفيات عامة ومستشفيات تامين ومستشفيات مركزية ومستشفيات نوعية ومستشفيات ومراكز طبية خاصة، وتم متابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت، كما تم المرور علي مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بالعدوة . وتم التاكد من عمل جميع اجهزة المعالجة(المحارق) وعددهم ٤ أجهزة.

وتمكنت تحريك 6 سيارات نقل نفايات طبية خطرة للتوجه للمنشآت الطبية الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة وهم 3 سيارات في نطاق بندر الفيوم وسيارة في نطاق مركزي طامية وسنورس و سيارة في نطاق مركز ابشواي و سيارة في نطاق مركز اطسا.

وتم استلام النفايات الطبية الخطرة المتولدة بتلك المنشآت ونقلها الي مجمع المحارق للتخلص الآمن منها، وذلك بصفة متكررة طوال فترة العطلة، ووتم استلام النفايات من المستشفي العام و3 مستشفيات نوعي و5 مستشفي مركزي و3 مستشفيات جامعية و 2 مستشفى ومجمع طبي تابع للتامين الصحي و25 منشأة طبية خاصة من مستشفيات خاصة ومراكز غسيل كلوي ومجمعات ومراكز طبية خاصة وبلغت الكميات التى تم استلامها من المنشآت 14 طن وتم معالجتها جميعاً والتخلص الآمن منها.

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