أجواء الامتحانات أمام لجان الثانوية العامة (شاهد)

قالت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى صباح اليوم الثلاثاء، واصفة هذه اللحظات بالمصيرية.

وتابعت مراسلة القناة في تغطية حية من أمام إحدى اللجان بمحافظة الجيزة، قائلة: «هناك بعض الضوابط والقواعد الخاصة داخل اللجان، والتي تنظم سير الامتحانات مثل عدم اصطحاب الطالب أي نوع من أنواع الأجهزة الإلكترونية كالتابلت أو الموبايلات الحديثة مع التشديد على كتابة كافة البيانات الخاصة بالطلاب على ورقة الإجابة المقالية بالإضافة إلى ورقة البابل شيت».

تنظيم سير الامتحانات

وأوضحت أنَّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اليوم يزيد عن 745 ألف طالب للشعبتين العلمية والأدبية، وبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام في شهر يونيو الماضي وتستمر حتى 17 يوليو الجاري للشعبة الأدبية بمادة الفلسفة، وتنتهي في الـ20 من هذا الشهر للشعبة العلمية بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية والميكانيكا.

لجان الثانوية العامة

ووصفت المشهد من أمام لجان الثانوية العامة صباح اليوم، قائلة: «عبارة عن توافد أعداد كبيرة من الطلاب لأداء الامتحان وهناك بعض الزحام بالشوارع أمام اللجان الناتج عن اصطحاب الطلاب أولياء أمورهم، والسبب رغبتهم في تخفيف حدة القلق والتوتر التي يعاني منها الطالب قبل أداء الامتحان»، لتختتم تغطيتها بهذه الكلمات: «قلوبنا معهم».

يعيش أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية حالة من القلق والتوتر من أمام لجان المدارس يترقبون لحظة خروج الطلاب من الامتحان للاطمئنان عليهم.

وتواجد عدد من أولياء الأمور لمساندة ودعم ذويهم من أمام اللجان وانتظار خروجهم من اللجان للاطمئنان عليهم وعلى مستوى أدائهم في الإجابة. كان قد توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024، على لجان سير الامتحانات لبدء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول.

ومنع مسؤولي اللجان الطلاب من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية قد تستخدم في الغش، مثل الساعات والسماعات وأجهزة التابلت والبلوتوث والنظارات الذكية.

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى الامتحان ، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، والسماح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته على ورقة البابل شيت في 10 دقائق، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو التاسعة صباحا.

كما منع مسؤولي اللجان الطلاب من الدخول بأي أوراق أو ملازم تخص المادة الامتحانيةمن المقرر أن يتم مرور الملاحظين بالعصا الإلكترونية بين صفوف الطلاب داخل اللجان للكشف عن الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول دون إعادة تفتيش الطلاب.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بالاستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسى 2023/2024، والتى انطلقت لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو المقبل.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن عدد الطلاب المقيدين لدخول امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية هذا العام، بلغ 54 ألف و434 طالب وطالبة، منهم 17455 طالب للشعبة الأدبية، و24280 طالب لشعبة العلوم، و10565 طالب لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي يؤدون الامتحانات أمام 138 لجنة في الإسكندرية ولجنتين في الحمام.

تم إنهاء الاستعدادات الجادة للامتحانات من خلال تجهيز اللجان والمدارس وتعقيمها وعمل بروتوكولات تعاون قومية مع 7 جهات الهدف منها توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والجاهزية التامة للتعامل مع اى طارئ، حيث وقعت المديرية بروتوكولات تعاون مع مديرية الصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والإسعاف والمياه والأحياء.