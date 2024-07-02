أسباب أزمة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة (شاهد)

كشف الخبير التربوي رفعت فياض، تفاصيل مشكلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن هذا أمر معتاد كل عام لأن هناك وجهتي نظر ما بين السناتر ومن يدرسوا فيها ومعلمي الدروس الخصوصية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تدريس الفيزياء على أنها جزء من مادة الرياضيات بطريقة المعادلات، لافتًا إلى أن الامتحان عندما يتناول الظواهر في الفيزياء يكون الطالب يجمع ما بين المعادلة والناحية الحسابية والظواهر الفيزيائية وهذا سبب صعوبة المادة.

الثقافة المجتمعية أن الطالب إذا لم يحل جميع أسئلة الامتحان يكن هناك خطأ

وأردف أن الثقافة المجتمعية أن الطالب إذا لم يحل جميع أسئلة الامتحان يكن هناك خطأ أو مشكلة أو صعوبة في الأسئلة وهذا إن حدث يكون كارثة تعليمية؛ لأن الورقة الامتحانية تتقسم بين الطلاب المتوسطين والمتميزين.

وأكد أن جميع الأسئلة الصعبة الموجهة للطلبة المتميزين قبل امتحان الفيزياء لم تتجاوز 12 % ولكن في الفيزياء وصلت إلى 30 %، وللطالب المتوسط 40 % والأقل من المتوسط 30 %.

واضع أسئلة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

ونوه إلى أن واضع أسئلة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة وقع في خطأ؛ لأن هناك 5 أسئلة اتخذت اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم قرار بشأنهم بينهم 3 أسئلة بها خطأ في الصياغة، حيث إن 90 % من أسئلة من مادة الفيزياء تم تداولها في السنوات الثلاث الماضية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الثلاثة أسئلة التى سيحصل الطلاب فيها على الدرجات الكاملة بامتحان الفيزياء للثانوية العامة مخصص لهم قرابة 5 درجات.

وكانت اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة امتحان الفيزياء للثانوية العامة قررت النتائج التالية:

- الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا).

- ٩٠٪؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

- وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم ٦ (نموذج أ) والسؤال رقم ٣٣ (نموذج أ) والسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) والسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.

وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الإجراءات التالية:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.