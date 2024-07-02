تعطل هاتف Pixel 6 عند إعادة ضبط المصنع

أبلغ بعض الأشخاص عن ترك هواتف Pixel 6 و6 Pro و6A معطوبة بعد إعادة ضبطها في المصنع. جوجل على علم بالمشكلة وتقوم بالتحقيق فيها، وفقًا لتعليق من أحد أعضاء برنامج خبراء المنتجات في منتديات دعم Pixel.

يقول المستخدمون في موضوع المنتدى، الذي رصده منفذ التكنولوجيا الهندي Tech-Issues Today، إنه بعد محاولة إعادة ضبط هواتفهم، لا يتم تشغيل الهاتف، مما يؤدي إلى ظهور رسالة خطأ:

"لا يمكن تحميل نظام أندرويد. قد تكون بياناتك تالفة. إذا استمريت في تلقي هذه الرسالة، فقد تحتاج إلى إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع ومسح جميع بيانات المستخدم المخزنة على هذا الجهاز.

يوفر الهاتف خيار المحاولة مرة أخرى، والذي يُقال إنه فشل، أو محاولة إعادة ضبط المصنع مرة أخرى، ولكن أثناء المسح، يظهر خطأ منفصل يشير إلى أن الهاتف يفتقد ملفًا يسمى tune2fs، والذي يبدو أنه يشير إلى أداة سطر أوامر Unix المستخدمة لـ تعيين معلمات نظام الملفات.

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أبلغ بعض الأشخاص عن رؤية المشكلة بعد تحديث هواتفهم، ولكن يبدو أن الشكاوى تنبع من إعادة ضبط المصنع، وليس من تحديث برنامج محدد. قام أحد أعضاء Reddit بتجميع الشكاوى حول المشكلة عبر جميع هواتف Pixel 6 الثلاثة، ويقول بعض الذين جربوها إنهم لا يستطيعون استرداد الهاتف باستخدام أدوات Google الرسمية للقيام بذلك.