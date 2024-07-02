أزهر الشرقية: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الثانوية

أدى نحو 11 ألف طالب وطالبة بالقسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، الإمتحان في مادة اللغة الإنجليزية، على مستوى 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الإمتحانات.

ومن جهته، تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجان غرب الزقازيق، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، واستقرار وهدء اللجان.

ووجه رئيس أزهر الشرقية، بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات لم تشهد أي شكاوى تخص الامتحانات.

وأوضح رئيس المنطقة، أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 17832 طالب وطالبة، مقسمين إلى 6774 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و 11058 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية،على مستوى 60 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي سياق متصل، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات في جو هادئ ومستقر.

وكثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والمعاهد الدينية، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، فضلاً عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف، لمنع وقوع أي حوادث حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2023 - 2024.