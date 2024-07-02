يورو 2024.. كريستيانو رونالدو يؤكد انها النسخة الاخيرة له في اليورو

اعلن النجم البرتغالي الاسطوري كريستيانو رونالدو ان مشاركته في بطولة يورو 2024 ستكون بكل تأكيد هي اخر مشاركاته في البطولة الاوربية مع المنتخب البرتغالي متمنيا تحقيق لقب البطولة من اجل جماهير البرتغال .

وكان كريستيانو رونالدو صاحب العديد من الارقام القياسية في تاريخ بطولات اليورو منها الاعب الاكثر مشاركة في المباريات والاعب الاكثر تهديفا في المباريات قد مر بلحظات درامية قاسية خلال مباراة البرتغال مع سلوفينيا في الدور ثمن النهائي لبطولة اليورو حيث اهدر ركلة جزاء لمنتخب البرتغال قبل نهاية الوقت الاصلي للمباراة مما ادى الى انهمار الدموع من عينيه عقب اهدار الركلة وخلال فترة الراحة استعدادا للوقت الاضافي لكنه نجح في تسجل احدى ركلات الترجيح للمنتخب البرتغالي ليقود منتخب بلاده الى الدور ربع النهائي ومواجهة منتخب فرنسا في واحدة من المواجهات المرتقبة في يورو 2024 .

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لصحيفة لابولا البرتغالية : لاشك انها اخر بطولاتي الاوربية مع المنتخب البرتغالي لكني لست حزينا بسبب هذا الامر لقد مررت بكل ما تعنيه كرة القدم للجميع للجماهير للاعبين للعائلة . انه ليس بسبب حزني على مغادرة عالم كرة القدم . ما يعنيني حقا حاليا هو اسعاد الجماهير البرتغالية بمواصلة مشوار البطولة .

وأضاف رونالدو : بالقطع لست سعيدا بعدم التسجيل لكن المهم هو النتيجة النهائية وهو ما تحقق لنا . بالقطع ركلات الترجيح ليست شيئا جيدا لتحديد مصير مباراة لكني لعبت ثلاث مرات هذا العام ركلات ترجيح خسرت مباراتين و فزت بمباراة . كرة القدم يجب ان تكون عادلة وهي كانت عادلة في مباراتنا امام سلوفينيا .