آبل تنهي عمل طرازات من iPhone وHomePod وAirPods

بدأت شركة آبل Apple عملية إنهاء العمل الرسمية للعديد من أجهزتها التي كانت ذات شعبية كبيرة. تمت إعادة تصنيف أجهزة iPhone X ومكبر الصوت الذكي HomePod الأصلي والجيل الأول من AirPods على أنها منتجات "قديمة"، وفقًا لتحديث على صفحة دعم Apple.

يشير هذا التصنيف إلى أن شركة Apple قد أوقفت مبيعات هذه المنتجات لأكثر من خمس سنوات ولكن أقل من سبع سنوات.



في حين أن بعض المنتجات القديمة قد تظل مؤهلة للإصلاحات في متاجر Apple Store أو مقدمي الخدمة المعتمدين، إلا أن توفر قطع الغيار يصبح محدودًا بشكل متزايد بمرور الوقت.

تمت إضافة أجهزة Apple إلى القائمة القديمة

تم إطلاق iPhone X في عام 2017، وقد خلفه العديد من موديلات iPhone الأحدث مع ميزات أكثر تقدمًا مثل Face ID وأنظمة الكاميرا المحسنة. يعد إصدار الذكرى السنوية لجهاز iPhone هو الأول من الشركة الذي يحتوي على شاشة عرض OLED مع دعم Dolby Vision وHDR10. يأتي الهاتف الذكي بشاشة Super Retina مقاس 5.8 بوصة بدقة 1125 × 2436 بكسل.

يتم تشغيل iPhone X بواسطة مجموعة شرائح A11 Bionic الخاصة بالشركة. وهو أيضًا أول هاتف iPhone يتميز بالتعرف على الوجه باستخدام FaceID، والذي حل محل مستشعر بصمة الإصبع TouchID الخاص بشركة Apple والذي ظهر لأول مرة في أجهزة iPhone في عام 2013.

وبالمثل، فقد طغى جهاز HomePod mini الأكثر إحكاما والأكثر ثراءً بالميزات على جهاز HomePod الأصلي. تم إطلاق أول مكبر صوت ذكي من شركة Apple في الأصل في عام 2018، وهو مدعوم بشريحة A8 الخاصة بالشركة.

يأتي Apple HomePod مزودًا بمكبر صوت كبير ويقدم مجموعة مخصصة من سبعة مكبرات صوت تشكل الشعاع.

وأخيرًا، تم أيضًا تجاوز الجيل الأول من AirPods بالإصدارات الأحدث مع تحسين عمر البطارية وميزات إلغاء الضوضاء. تدعي Apple AirPods أنها توفر بطارية احتياطية لمدة 24 ساعة. تعد AirPods بتقديم صوت غني وعالي الجودة.