موسيقى عربية وأنشطة متنوعة احتفالاً بثورة ٣٠ يونيو بثقافة أسوان

شهد مسرح فوزى فوزى الصيفى، عرضاً فنياً ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ضمن برنامج وزارة الثقافة.





قدمت فرقة كورال أسوان للموسيقى العربية بقيادة أحمد موسى، مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية منها حبيت بلدى، مكتوبلى أغنيلك، يا أغلى إسم فى الوجود، ياحبيبتى يامصر، مصر يأول نور فى الدنيا، حلوة بلادى السمرا، تعيشى يابلدى، فيها حاجة حلوة.

ثورة ٣٠ يونيو

وشهدت الفاعليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة أسوان بنادى أسوان الرياضى محاضرة بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو" للدكتور محمد أحمد الرشيدى أستاذ التخطيط الاجتماعى بجامعة أسوان تحدث دور ثوره ٣٠ يونيو، تطور مصر بعد الثورة، معقوقات تطور مصر بالنسبة للانتاج والتنمية، أهم المشروعات التى أقامتها مصر بعد الثورة من زراعة وصناعة ونتاج.

وأشار إلى الصراعات الموجودة على حدود مصر وأثرها على المجتمع، و الازمات المفتعلة من الدول الاجنبية.

رسم عن ٣٠ يونيو

فى نفس السياق نفذ فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف سليم بقصر ثقافة العقاد ورشة فنية بعنوان "رسم عن ٣٠ يونيو" للمدربتين مى عبد الهادى و فاطمة علوانى بتدريب الأطفال المشاركين بإستخدام ورق رسم و ألوان الخشب والشمع والفلوماستر وأقلام رصاص بالتعبير عن ثورة ٣٠ يونيو ورسم علم مصر.