بعد أزمة الفيزياء.. كتلة الحوار تطالب بتنحية "القومي للامتحانات" وإعداد كوادر من المدرسين والموجهين

رصدت كتلة الحوار عدد من شكاوي طلاب الثانوية حول صعوبة بعض الامتحانات منها اللغة العربية والفيزياء، وذلك من خلال متابعتها لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأيام القليلة الماضية والتي يخوضها حوالي 760 ألف طالب في العام الدراسي 2023-2024.

وتساءلت كتلة الحوار عن معايير وضع امتحانات الثانوية العامة، وهل تم مراجعتها قبل طباعاتها، ولماذا يتم الاعتماد بشكل أساسي على المركز القومي للامتحانات في وضع أسئلة امتحانات الثانوية، وسبب عدم وجود رؤية حقيقية في منظومة التعليم الثانوي.

وأكدت كتلة الحوار أن وزير التربية والتعليم اعترف في تقرير اللجنة الفنية الخاصة بامتحان الفيزياء بوجود أخطاء ومحاسبة اللجنة التي وضعت الامتحان قبل طباعته واحتساب الدرجة الكاملة لعدد من الأسئلة، مما يشير إلى وجود أخطاء جسيمة في امتحانات الثانوية العامة.

وطالبت كتلة الحوار بضرورة إعداد المدرسين والموجهين لتكوين كوادر مدربة تستطيع أن تنظم امتحانات بشكل متوازن لطلاب الثانوية العامة وعدم الاعتماد على المركز القومي للامتحانات.