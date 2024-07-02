أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-7-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم نحو 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.2 جنيه للشراء، 348 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 48.2 جنيه للشراء، 48.3 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.2 للشراء، 48.3 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.2 للشراء، 48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع

صعد الدولار، الثلاثاء، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وذلك بعد تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479 بالمئة، حيث أرجع المحللون التحرك إلى توقعات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية وزيادة الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي.

ومع ارتفاع الدولار، تراجع اليورو عن ارتفاع طفيف مع ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية متسقة إلى حد ما مع استطلاعات الرأي. وسجلت العملة الأوروبية 1.0735 دولار.

وهبط الين الياباني إلى 161.72 مقابل الدولار أمس الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ ما يقرب من 38 عاما، مواصلا تراجعه المدفوع بشكل أساسي بالفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وجرى تداول الين عند 161.55 مقابل الدولار في آسيا اليوم الثلاثاء.ومع ارتفاع الدولار، تراجع اليورو عن ارتفاع طفيف مع ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية متسقة إلى حد ما مع استطلاعات الرأي. وسجلت العملة الأوروبية 1.0735 دولار.